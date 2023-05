Kika Cerqueira Gomes brilha em Cannes ao lado de Pierre Gasly

Filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes desfilou, esta quarta-feira, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, ao lado do namorado, o piloto de F1 francês Pierre Gasly. Entre celebridades internacionais, Kika Cerqueira Gomes fez-se notar com elegância e ousadia q.b..

"Linda noite", partilhou Pierre Gasly, orgulhoso por voltar ao Festival de Cannes, desta vez na companhia da atual namorada, a modelo portuguesa Kika Cerqueira Gomes, antes da estreia de "La Passion De Dodin Bouffant", de Tran Anh Hung, um dos filmes candidatos à Palma de Ouro.

Na passadeira vermelha, o piloto francês de F1, de 27 anos, e a filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, de 20 anos, mostraram-se muito apaixonados, enquanto posavam para repórteres das mais famosas agências.

Pela mão do "stylist" Maël Nach, Kika deslumbrou com um arrojado vestido da Germanier, uma marca sustentável francesa de luxo que reaproveita tecidos de casas de alta-costura francesa, numa simbiose perfeita entre elegância e sensualidade.



O casal namora há pouco mais de um ano e já se tornou inseparável. Gasly passou o último fim de semana no Porto, com direito a almoço de família no domingo, em casa do pai de Kika, Gonçalo Gomes.



O piloto de F1 ainda teve tempo de jogar uma partida de padel com o "sogro" e amigos deste, na segunda-feira, antes de voltar ao Mónaco, com Kika que, no dia seguinte, o viu jogar futebol na 30ª edição do World Stars Football Match, organizada por Mauro Serra e pela organização sem fins lucrativos Star Team For The Children, no Estádio Louis-II.