Ljubomir Stanisic teve alta e regressou ao protesto junto ao Parlamento

O chef de cozinha Ljubomir Stanisic já teve alta hospitalar e está de regresso ao protesto junto à Assembleia da República, avança a TSF.

Após ter sido transportado para um hospital, esta quarta-feira à noite, Ljubomir, que cumpre o sexto dia de greve de fome em frente à Assembleia da República, já está de regresso ao protesto.

Em declarações à TSF, José Gouveia, um dos dirigentes do movimento "A Pão e Água", que reclama mais apoios para o setor da restauração, explicou que os manifestantes decidiram chamar o INEM ao perceberem que o chef estava "fragilizado". "Já não estava a responder em condições", sublinharam.

No local, a acompanhar a greve de fome dos nove empresários do Movimento Sobreviver a Pão e Água, já estiveram três equipas do INEM. Os manifestantes pretendem ser recebidos pelo Governo para poderem expor as dificuldades que o setor atravessa, na sequência das medidas restritivas impostas pela pandemia de covid-19.

De recordar que, apesar de o primeiro-ministro, António Costa, ter convidado José Gouveia a reunir, esta quinta-feira, com os secretários de Estado do Comércio e do Turismo, o porta-voz do movimento recusou, garantindo que os empresários só aceitam ser recebidos por Costa ou Siza Vieira, ministro da Economia.