Madonna: possível adeus a Portugal

Rainha da pop veio a Lisboa encerrar assuntos pendentes e estará a pensar sair definitivamente da capital portuguesa.

Sem anúncio prévio, Madonna viajou no passado fim de semana até Portugal. A cantora foi fotografada a entrar num restaurante de sushi "Wasabi Papi", em Carcavelos. De muletas, por causa dos problemas musculares que lhe afetam as pernas, a artista fazia-se acompanhar pelo namorado, o bailarino Ahlamalik Wil-liams, e alguns amigos.

Depois de se ter mudado para Lisboa no verão de 2017 para que um dos filhos, David Banda, vingasse no futebol enquanto jogador do Benfica, Madonna regressou agora para tratar de pendentes e entregar as chaves da casa que tinha arrendado na Rua de Santa Catarina, em Lisboa.

No último ano, por causa da digressão "Madame X", a cantora passou a estar menos tempo na capital portuguesa. Não voltou a Portugal desde janeiro, altura em que deu seis concertos no Coliseu dos Recreios. E David já não está inscrito esta época pela equipa júnior da formação benfiquista.

Atualmente, Madonna vai-se dividindo entre Londres e Nova Iorque e, por cá, já nada a parece prender, a não ser a saudade do que vivenciou e dos amigos que fez, entre eles o cantor Dino D'Santiago. Momentos que foi partilhando no Instagram, mostrando-se rendida também à Comporta, onde muitas vezes andou a cavalo.