Margarida Corceiro celebra aniversário em Madrid 

Sara Oliveira Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Atriz Margarida Corceiro faz 19 anos esta terça-feira e é na capital espanhola que está na companhia de amigas e perto do namorado, o futebolista João Félix. Festa começou logo à meia-noite, num conhecido restaurante madrileno.

A gravar a próxima novela da TVI, "Quero é viver", no papel de Rita, uma das más da fita, Margarida Corceiro decidiu prolongar o fim de semana para assinalar a passagem de mais um ano em Madrid, para onde viajou no sábado, na companhia das melhores amigas, ao encontro de João Félix.

Esta terça-feira, a atriz celebra 19 anos e a festa começou de véspera com um jantar no restaurante Salvage, um espaço da moda na capital espanhola, especializado em comida japonesa.

Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível perceber a felicidade da aniversariante e o quanto o serão foi animado, sempre com o namorado, o craque do Atlético Madrid João Félix, ao lado.

Antes de soprar as velas, a jovem aproveitou ainda para passear pela capital espanhola, posando em grande estilo, por exemplo, no Parque do Retiro. No domingo, esteve no estádio Wanda Metropolitano e assistiu ao cruzamento perfeito de Félix para Luis Suárez bisar e empatar a partida (2-2) contra a Real Sociedad.

Já o ano passado, foi em La Finca, onde vive o jogador com quem namora desde o verão de 2019, que Margarida "acordou com 18 anos". Assim fez questão de assinalar, na altura e nas redes sociais, João Félix, repetindo-se o cenário agora com mais um ano.