Maria Sampaio: "O stress do "Big brother" fez-me ter um bebé"

Atriz prepara estreia na maternidade após muitos tratamentos de fertilidade. Engravidou quando tinha a cabeça ocupada com a novela e os comentários no reality show da TVI.

Quando agarrou o desafio de interpretar Valquíria na novela "Festa é Festa", Maria Sampaio, de 37 anos, estava longe de imaginar o sucesso de um projeto que "à partida ia ser pequenino e tornou-se líder de audiências todos os dias". E muito menos que o iria partilhar com uma desejada gravidez. A fazer tratamentos de fertilidade desde 2019 - por não ter trompas de Falópio desde os 25 anos -, a atriz foi surpreendida com a boa nova quando "não pensava muito em ter filhos agora", por reconhecer que não dependia apenas dela.

O bebé é fruto do casamento com o também ator Gonçalo Cabral e Maria ainda está "a descobrir o que é estar grávida". Na 20.ª semana de gestação, mantém-se ativa, mesmo que sinta que ela e o companheiro estejam "numa coisa transcendente". "Temos que ter muito cuidado, não podemos ter relações sexuais. Agora a prioridade é o bebé. Começámos a sentir isso desde o dia dos tratamentos", explica a futura mãe.

Com 14 sobrinhos, Maria sabe que nenhuma criança é igual e, por isso, não cria expectativas, nem sofre por antecipação, sobre o futuro com o filho nos braços. "Só quando o tiver é que vou ver como corre tudo e como vou reagir", admite. Para ela, o género do bebé é indiferente, por isso preferia "saber o sexo só no parto, se bem que o Gonçalo não aguenta", revela, notando que há nomes em cima da mesa, "mas nada decidido". No entanto, adianta que "vai ser tradicional, mas não Martim, Salvador, Matilde ou Madalena".

A gravidez coincide com um regresso regular de Maria Sampaio à televisão, não só na novela mas também enquanto comentadora de "Big brother", um papel que teve relutância em aceitar por saber que "nunca se vai agradar a toda a gente". Isto "apesar de eu levar aquilo como um trabalho de entretenimento também. As opiniões são subjetivas e o que digo, muitas vezes, é para fazer as pessoas pensarem e não aquilo que eu acho". O primeiro reality show em que participou foi "um bocadinho pesado", pelas críticas e pela pressão. Por isso, "até digo que o stress do "Big brother"" fez-me ter um bebé", atira bem-humorada.

A música é outra paixão e prova da versatilidade de Maria Sampaio que, a 13 de maio, lançou o tema "Coisas de amor". O videoclipe foi realizado por Justin Amorim. "Ainda não penso na música como um negócio, mas sim como um quadro que ainda não sei bem se quer vender ou quando quero vender", confessa.

O verão vai ser a trabalhar, com tempo para ir até ao Gerês, onde tem um turismo rural. Mesmo com a grande barriga, pretende manter os compromissos profissionais até afim. Com "contrato e gravações até novembro" na TVI, a estreia na maternidade está prevista para outubro.