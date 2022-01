Marta Gil conquista prémio internacional depois de entrar em "Big brother famosos"

Sara Oliveira Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Fechada no reality show, atriz desconhece distinção como Melhor Atriz nos International Film Awards Actress Universe.

A pandemia interrompeu o sonho americano de Marta Gil que, em 2020, regressou a Portugal sem cumprir o "plano de vida a três anos", o prazo do visto. Deixar Los Angeles, como disse o ano passado ao JN, "foi um murro no estômago", longe de imaginar que ainda iria colher frutos do que andou a fazer pelos Estados Unidos.

Atualmente, Marta está em "Big brother famosos", na TVI, e por isso não sabe que ganhou um prémio internacional. Poucos dias depois de entrado na casa mais vigiada do país, a semana passada, a artista foi galardoada como Melhor Atriz em Thriller nos International Film Awards Actress Universe, à conta da interpretação como Luna na curta-metragem "Red roses never die". Um feito que ainda não lhe foi transmitido, numa altura em que está entre os concorrentes que mais animam o programa.

Ainda na América, Marta Gil estreou-se num videoclipe, fez publicidade e teatro, a par da participação em outros projetos de ficção. A decisão de arriscar a experiência internacional obrigou a que vendesse tudo o que tinha em Portugal, "porque não é fácil, além de ser um processo caro, ter um visto", contou ainda ao JN. Por isso, de volta a Portugal, foi viver com os pais, antes de dividir casa com uma amiga que também vivia em LA, "em pleno Bairro Alto", em Lisboa.

"Big brother" é o mais recente desafio mas, quando percebeu que não dava para regressar aos Estados Unidos, há pouco mais de um ano, Marta foi trabalhar para um quiosque nas Amoreiras, ao mesmo tempo que começou "a disparar para todos os lados"

E as oportunidades na representação não tardaram. Em 2021 fez "Prisão domiciliária" para a Opto SIC e no último dia desse projeto recebeu um telefonema da TVI a perguntar se estava interessada em integrar o elenco de "Festa é festa". Aceitou.