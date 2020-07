Media Capital convida viúva de Pedro Lima a produzir peças para a empresa

JN Hoje às 08:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Pouco mais de um mês depois da morte de Pedro Lima, a família retoma a normalidade possível e até a mulher do ator, Anna Westerlund, tem dado provas de resiliência.

Os amigos depressa lhe deram ânimo comprando peças da sua coleção de cerâmica e o JN apurou que há novos desafios profissionais à vista, depois de lhe ter sido proposta uma parceria comercial [Media Capital] "como reconhecimento da sua arte". "Tendo em conta o percurso profissional da Anna Westerlund e todos os trabalhos expostos, há a possibilidade de produzir peças para os cenários de novelas, peças de cariz institucional ou murais", adiantou fonte próxima.

Além de peças de decoração variadas, Anna Westerlund também assina peças de bijuteria que há muito conquistaram o universo feminino, no qual se inserem muitas famosas que, amiúde, as vão exibindo nas redes sociais.

A 8 de junho, a ex-modelo mostrou-se no seu ateliê, assumindo que precisa "de sentir o pó no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na cabeça". Na altura, reconheceu que estava "a tentar" retomar o processo criativo, pois "os dias são agora feitos de tentativas". Em Pedro Lima tinha um importante apoio, mas tem agora os quatro filhos e o enteado para lhe darem força para arregaçar as mangas e continuar.