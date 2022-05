Mel Barbosa sente-se "uma menina famosa"

Começou no Instagram, mas foi a novela "Bem me quer" que a tornou mais conhecida. Seguiu-se a música, sempre com o apoio dos pais o que, segundo psicóloga, é crucial quando são crianças.

É como "uma menina famosa" que Mel Barbosa se sente e a verdade é que, aos sete anos, é uma artista em ascensão, depois de se ter estreado em novelas e mostrar talento a cantar. O caminho começou ainda quando a mãe, Bruna Barbosa, estava grávida e criou uma página no Instagram. Isto porque "a Mel - e também o Mateus, o irmão - acabou por ser um milagre, pois a Bruna tem trombofilia e supostamente não podia ter filhos. Por isso, quis partilhar essa felicidade", recorda o pai, Clife Barbosa.

Mel cresceu e soma mais de 30 mil seguidores, a par de um canal no YouTube. Estreou-se na representação como Maria na novela da TVI "Bem me quer", se bem que o seu perfil se tenha destacado quando, ainda bebé, não foi aceite numa creche alegadamente por causa das tatuagens do progenitor, que faz delas profissão. A partir daí, reconhece Clife, começou a ter mais visualizações. "Aos dois anos e meio também a inscrevemos numa agência", mas "o grande boom foi com "Bem me quer", em que fez de filha do David Carreira [Artur]", acrescenta. Todas as parcerias e castings "são analisados, porque a escola está sempre em primeiro lugar", sublinha Bruna, que não sobrecarrega a filha "para a deixar ser criança". A menina também canta e tem músicas editadas.

Na estreia na representação, Mel fez de filha da personagem de David Carreira Foto: Direitos reservados

O sucesso de Mel inspira outros pais, que contactam Bruna e Clife Barbosa para saberem como é que os filhos podem seguir-lhe o exemplo. "É preciso ter algum cuidado, pois há agências que cobram para agenciar e não é assim que acontece", alerta a progenitora. Mel faz parte da agência Geração Radical, onde há "bastante procura para agenciamento, muito por causa das redes sociais", nota a booker Dina Lopes. À margem do que é público, explica a profissional, "há um vasto trabalho de bastidores, em conjunto com as famílias, e o cuidado de conciliar castings ou gravações com os horários escolares, pois isto é um hobby".

Bruna e Clife Barbosa têm profissões liberais, o que facilita o acompanhamento, como aconteceu recentemente num casting, augurando assim "novidades em breve", inclusive na televisão. "Todas as semanas, a Mel pergunta quando volta", diz Clife, consciente da importância de gerir a ansiedade e respeitar os tempos e vontades de Mel.

Esse apoio é crucial, segundo a psicóloga Filipa Rouxinol: "A família é o principal motor de desenvolvimento da criança". De acordo com a especialista, os pais "devem reforçar a autoestima, desenvolver um bom sentimento de pertença, dar espaço para que possam partilhar as suas angústias e necessidades, insistir na ideia de que o nosso valor não depende da opinião direta dos outros mas sim do nosso comportamento/ atitude perante o outro".