Morreu Grant Imahara, ator e apresentador da série "Caçadores de Mitos"

O criador do emblemático robô Geoff Peterson, ajudante no programa "The Late Late Show", com Craig Ferguson, terá sofrido um aneurisma. Tinha 49 anos.

O ator, apresentador e engenheiro Grant Imahara morreu, aos 49 anos. O norte-americano, que se destacou por trabalhar na área dos efeitos especiais, terá sofrido um aneurisma, de acordo com a revista The Hollywood Reporter.

Imahara foi um dos apresentadores do programa "Os Caçadores de Mitos" [Mythbusters], do Discovery Channel, entrando em mais de 200 episódios, entre 2003 e 2014, tendo ainda participado na série da Netflix "Projeto Coelho Branco" [White Rabbit Project].

"Estamos de coração partido com as tristes notícias sobre Grant. Ele era uma parte importante da família Discovery e um homem realmente maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família", afirmou, esta segunda-feira, em comunicado, um representante da Discovery.

Enquanto engenheiro e elemento da série "Os Caçadores de Mitos", Grant Imahara teve oportunidade de estar em contacto com algumas das mais emblemáticas personagens da sétima arte, nomeadamente o conhecido robô R2-D2, de Star Wars. Além disso, criou Geoff Peterson, o "esqueleto humano" que serviu de ajudante no programa "The Late Late Show", com Craig Ferguson.