Morreu o ator Tom Sizemore aos 61 anos

O ator norte-americano Tom Sizemore morreu, na sexta-feira à noite, após ter passado semanas hospitalizado devido a um aneurisma cerebral. Tinha 61 anos.

"É com grande tristeza que anuncio que o ator Thomas Edward Sizemore ("Tom Sizemore"), de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono esta sexta-feira, no St Joseph's Hospital Burbank. O irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger, de 17 anos, estavam ao seu lado", revelou Charles Lago, representante do ator, num comunicado enviado à imprensa norte-americana.

Tom Sizemore, natural de Detroit, ficou conhecido do grande público pelos papéis nos filmes "Heat - Cidade sob Pressão", "Assassinos Natos" e "O Resgate do Soldado Ryan".

A família já tinha divulgado esta semana, em comunicado, que tinham de decidir "assuntos relacionados com o fim da vida" do ator, já depois de os médicos reconhecerem que não havia nada a fazer em relação ao seu estado de saúde. O ator estava hospitalizado desde fevereiro devido a um aneurisma cerebral.