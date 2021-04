Morreu o príncipe Filipe, marido de Isabel II

JN Hoje às 12:06 Facebook

A Família Real britânica anunciou, esta sexta-feira de manhã, a morte do Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo e marido de Isabel II, a rainha de Inglaterra.

"Morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", refere o comunicado da Coroa britânica. Tinha 99 anos.

O príncipe foi internado no dia 16 de fevereiro no hospital privado de Londres Rei Eduardo VII, tendo, entretanto, sido transferido para outro hospital da capital britânica, onde foi submetido "com sucesso" a uma cirurgia cardíaca. Teve alta no dia 16 de março.

O príncipe teve vários problemas cardíacos no passado, tendo sido levado, em 2011, de urgência para um hospital com dores no peito e recebido tratamento para uma artéria coronária bloqueada. Filipe retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparecia em público.

Antes de sua hospitalização, Filipe encontrava-se isolado no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, com a Rainha, que continua a exercer funções.

O príncipe casou-se com a então princesa Isabel em 1947, ambos tiveram quatro filhos, oito netos e nove bisnetos.