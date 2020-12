Morreu Sara Carreira em trágico acidente na A1

Sara Oliveira Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora morreu, este sábado, num acidente de viação em Santarém, na A1. A filha de Tony Carreira tinha 21 anos.

O acidente ocorreu ao final da tarde deste sábado entre dois veículos ligeiros, na A1, ao quilómetro 71, na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo. Num dos veículos seguia Sara Carreira, de 21 anos, filha do cantor Tony Carreira, sabe o JN. No momento do acidente, Sara viajava com o namorado, o músico Ivo Lucas, no carro da jovem, um Range Rover. O cantor está em estado grave com uma fratura exposta num dos braços.

Sara Carreira fez 21 anos a 21 de outubro, dia em que anunciou o lançamento da própria coleção de roupa "Esse By Carreira", criada com o apoio da estilista Micaela Oliveira, mas na sexta-feira voltou a soprar as velas na companhia de amigos. A filha mais nova de Tony Carreira estava entusiasmada com o mais recente projeto, por ser numa área que sempre a apaixonou, a moda.

Alguns amigos da cantora contactados pelo JN foram apanhados de surpresa pela morte de Sara Carreira. No Instagram, os fãs já prestam homenagem ao membro mais novo do clã Carreira: "Descansa em paz". No Hospital de Santarém já estão vários elementos da família de Tony Carreira.

A cantora Bárbara Bandeira e Kasha dos D.A.M.A chegaram à unidade hospitalar, ainda antes de o corpo de Sara Carreira ser para ali transportado. Ao casal, juntou-se a cantora Diana Lucas.

O acidente provocou mais três feridos e cortou o trânsito na A1, no sentido Norte-Sul. O alerta foi dado às 18h45 horas. No local estiveram 26 operacionais.