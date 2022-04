Morreu um dos bebés de Cristiano Ronaldo

Sara Oliveira Hoje às 19:26, atualizado às 19:41 Facebook

Devastado, o craque do Manchester United revelou através das redes sociais que um dos bebés que esperava com a namorada, Georgina Rodríguez, morreu.

Cristiano Ronaldo acrescenta que o casal se agarra agora nascimento da filha que vingou e pede respeito pela privacidade.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé", comunicou Cristiano Ronaldo no Instagram, assumindo que "é a maior dor que quaisquer pais podem sentir".

Sem se saber os motivos, a notícia chega numa altura em que o craque e a namorada, Georgina Rodríguez, já contavam os dias para o nascimento do quinto e sexto filhos, um casal de gémeos, sabendo-se agora que só a menina vingou.

"Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", acrescentou Ronaldo, agradecendo "aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado".

"Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", concluiu o futebolista.

No domingo, CR7 e a companheira tinham celebrado a Páscoa com uma churrascaria em Manchester, na presença da irmã de Georgina, Ivana Rodríguez, o namorado desta, Carlos García, e os amigos Julia Salmeán e Edu Aguirre, longe de imaginar o trágico desfecho.

O momento foi de festa, até porque na véspera o jogador português tinha assinado um hat trick na vitória do Manchester United contra o Norwich, e a família ainda vivia em pleno estado de graça.