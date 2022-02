Mulher do treinador Paulo Fonseca em Kiev: "O meu pequeno filho não merecia a guerra"

Sara Oliveira Hoje às 11:24 Facebook

Casada com o treinador português Paulo Fonseca, Katerina Fonseca despertou para "a pior manhã de sempre", após o ataque da Rússia à Ucrânia, o seu país natal. Em Kiev, apresentadora de televisão manifesta "dor" e "raiva", temendo pelo filho, de quase três anos.

"O meu filho pequeno não merecia a guerra", expressou Katerina Fonseca, perante os ataques russos na Ucrânia. Nas redes sociais, a mulher do treinador português Paulo Fonseca manifestou a sua "dor" e "raiva" pelo que se está a passar no país onde nasceu e vive.

Quando as sirenes de perigo de ataque aéreo soam e o trânsito forma filas de quilómetros com muitos a quererem fugir de Kiev, a apresentadora de televisão teme pelo futuro do seu povo, principalmente dos mais pequenos.

"As crianças da Ucrânia não mereciam a guerra. O dia mais assustador de sempre", escreveu Katerina na legenda de uma imagem em que o filho, Martim, de quase três anos, aparece em primeiro plano.

Katerina casou-se com Paulo Fonseca a 29 de maio de 2018 no Lago de Como, em Itália, quando o português treinava o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Atualmente, depois de ter passado pela Roma, o técnico está sem clube e a viver em Kiev, de onde não pode, para já, sair.