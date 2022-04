Olivia Wilde notificada em palco sobre a custódia dos filhos

JN Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz e realizadora Olivia Wilde recebeu uma intimação judicial relacionada com a custódia dos filhos enquanto apresentava o filme "Don't Worry Darling", durante o evento CinemaCon, em Las Vegas. A carta era do ex-companheiro Jason Sudeikis, ator que se destacou pela participação na série Ted Lasso, da Apple TV

"Isto é para mim?", perguntou a atriz, antes de abrir o envelope que lhe foi entregue em palco, que continha as palavras "privado" e "confidencial". Em seguida, leu a carta e continuou a apresentação do filme, num evento que decorria num teatro de Las Vegas. Wilde estreou-se como realizadora com o filme "Booksmart", em 2019, depois de ter brilhado como atriz na série "Dr. House", entre 2007 e 2012.

Inicialmente, a imprensa norte-americana especulou que se tratava do guião de mais um filme em que Olivia Wilde iria participar, mas esta quarta-feira o conteúdo da carta foi divulgado, confirmando-se que se trata dos papéis para tratar da custódia dos filhos dos atores, que se separaram há cerca de dois anos.

Wilde e Sudeikis começaram o relacionamento em 2011, chegaram a estar noivos e tiveram dois filhos, mas decidiram romper a ligação em 2020. De acordo a revista Variety, o ator não tinha conhecimento do timing e do local de entrega do envelope.

Os organizadores do evento em que Olivia Wilde estava a participar já se pronunciaram sobre o sucedido, dizendo que vão rever os protocolos de segurança, para perceber como foi possível que a notificação tenha sido entregue em pleno palco.