“Órfãos da Terra” indicada para Rose D’Or Awards na categoria Soaps or Telenovelas

NTV Hoje às 19:15, atualizado às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A telenovela da Globo “Órfãos da Terra” recebeu pela primeira vez a indicação ao Rose D’Or Awards, tradicional premiação realizada em Londres, Inglaterra, que destaca as principais produções globais no mercado audiovisual. Escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid – vencedoras do Emmy Internacional de Melhor Novela em 2014 por “Joia Rara” – e com direção de Gustavo Fernandéz, “Órfãos da Terra” foi indicada na categoria Soaps or Telenovelas. Em Portugal, o público pode assistir à trama de segunda-feira a sábado, às 19h40, na Globo. A novela que retrata a história de amor proibido entre Jamil (Renato Góes) e Laila […]