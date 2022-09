Piloto de Fórmula 1 Lando Norris e modelo portuguesa Luisinha Oliveira separados

Foi através de um comunicado que o piloto da McLaren anunciou que o namoro com a modelo portuguesa Luisinha Barosa Oliveira chegou ao fim. Apesar da rutura, Lando Norris garante que continuam bons amigos.

"Depois de tempo e consideração, a Luísa e eu decidimos acabar a nossa relação", partilhou Lando Norris, pondo um ponto final na relação que o unia a Luisinha Oliveira, que é irmã da atriz Beatriz Barosa.



O agora ex-casal passou férias, em meados de agosto, em Formentera, Espanha, mostrando-se muito apaixonado. Imagens da modelo portuguesa a bordo de um iate de luxo correram pela imprensa britânica, que elogiou a sua beleza.



A 10 de agosto, Lando Norris celebrou nas redes sociais um ano de namoro, apesar de só na passagem de ano o romance se ter tornado público através de fotografias dos dois no deserto do Dubai. Há duas semanas, nada fazia prever que o relacionamento estaria perto do fim.



O piloro de Fórmula 1 britânico garante que continuam "bons amigos", por isso deseja "o melhor do mundo" para Luisinha. "Tenho um enorme respeito por ela e por tudo aquilo que ela faz, como a mulher incrível e forte que é, com uma enorme generosidade", acrescenta em comunicado.



Lando Norris pede respeito pela decisão de ambos e por eles próprios. "Mais importante que isso, [respeitem] a privacidade dela para seguir em frente. Obrigada pelo enorme apoio", concluiu, apagando depois a publicação.



Luisinha Oliveira ainda não se pronunciou, deixando apenas perceber que tem estado por Portugal, depois de nos últimos meses quase ter dado a volta ao mundo. Entre os muitos destinos, contou-se o Reino Unido, onde participou em eventos da família do agora ex-namorado.