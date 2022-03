Portugal Fashion termina com uma mensagem de paz em solidariedade com a Ucrânia

Sara Oliveira Hoje às 10:21 Facebook

Depois de quatro dias de desfiles, o Portugal Fashion terminou no sábado, com emoção e sentimento de missão cumprida. Na etapa final, Luís Onofre fechou a sua passagem com uma modelo ucraniana calçada com umas sandálias brancas com uma pomba, símbolo da paz.

A moda é um veículo de comunicação importante e os designers têm sabido passar mensagens assertivas na hora certa, como fez o também presidente da APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado) no lançamento de mais uma coleção.

Na Alfândega do Porto, Luís Onofre apresentou muitas botas, mas foi a sugestão final que marcou o público. Nos pés da modelo ucraniana Sasha Kholkina [da Elite Lisbon] sobressaíram umas sandálias com uma pomba em destaque, simbolizando a paz.

Sandálias com pomba branca Foto: RICARDO CASTELO/EPA



"É uma edição exclusiva e limitada a 10 pares, que estará à venda daqui a duas semanas", anunciou Onofre, acrescentando que o total das receitas será doado à AND- Associação Nova Dimensão, em prol da ajuda a famílias refugiadas.

No total, foram oito as modelos oriundas da Ucrânia que participaram em vários desfiles ao longo dos quatros dias, na 50.ª edição do Portugal Fashion. Um certame que aconteceu quase sem restrições impostas pela pandemia, mas sem esquecer o que se passa no leste da Europa.

"Por um lado, há um regresso à normalidade e pudemos ter mais público, com o alívio de restrições; por outro, temos uma guerra a acontecer e, portanto, o que fizemos foi focar-nos mais no profissional, pois não é um momento de festa", afirmou a diretora do projeto, Mónica Neto.

O evento seguiu o seu rumo, sem ficar indiferente à conjuntura internacional. Na sexta-feira, Alexandra Oliveira da Pé de Chumbo também apresentou uma série de t-shirts que completou a sua coleção principal, pegando no tema da guerra.

As peças foram criadas em parceria com o artista urbano italiano Fiumani e os lucros das vendas reverterão na totalidade para a Cruz Vermelha, em apoio às vítimas do conflito que assola o território ucraniano.