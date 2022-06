Princesa Charlotte esgota vestido de marca portuguesa

Peça azul claro foi feita pela Patachou, de Felgueiras.

Pela naturalidade própria da idade e também pelas vestimentas, os filhos dos príncipes Kate e William estiveram em destaque, esta quinta-feira, no arranque das celebrações dos 70 anos de reinado da bisavó, a rainha Isabel II. No meio dos irmãos, George e Louis - que trajou o fato à marinheiro usado pelo pai, em ocasião semelhante, em 1985 -, Charlotte exibiu um vestido da marca portuguesa Patachou, azul claro, a combinar com o visual com que a monarca se apresentou na varanda, após o desfile Trooping the Colour.

O modelo solto em chiffon, com interior em algodão, foi feito em exclusivo para a Children Salon Outlet, em cujo site se podia comprar por 54 libras (cerca de 63 euros), 30% abaixo do preço normal. Depois da aparição real, rapidamente esgotou - mas uma nova produção está já em cima da mesa -, provando mais uma vez que, à semelhança da mãe, a princesa de sete anos é um ícone de moda, alavancando as vendas das marcas com que surge em público.

"Fomos apanhados de surpresa, até porque há anos que sonhávamos vestir a princesa Charlotte, mas achávamos impossível", afirmou a responsável da Patachou, Marta Teixeira de Sousa, ao JN. A marca tem sede em Felgueiras e descreve-se de "moda infantil de luxo acessível", presente em mais de 30 mercados mundiais, através de várias lojas multimarca, como Harrods e Farfecht.