Princesa Leonor a solo na agenda da Casa Real

Sem máscara, herdeira ao trono espanhol mostrou-se sorridente numa conferência com outros jovens, antes de regressar ao Reino Unido, onde estuda.

Em Espanha, ainda em gozo das férias escolares, a princesa Leonor presidiu esta quarta-feira ao segundo ato oficial, sem os pais por perto nem a companhia da irmã, a infanta Sofía. Sem máscara a tapar o rosto - no dia em deixou de ser obrigatória em recintos fechados em Espanha -, a filha mais velha dos reis Felipe e Letizia deixou perceber que as expressões de criança deram lugar a traços de adulta, se bem que o sorriso combine com a sua juventude.

A poucos meses de fazer 17 anos, Leonor mostrou-se segura, afirmando-se a solo no cumprimento da agenda da Casa Real. Herdeira ao trono espanhol, cedo começou a ser preparada e, esta quarta-feira, no Instituto de Ensino Secundário Julio Verne, em Leganés, Madrid, participou numa conferência sobre juventude e segurança na internet. Sentada na primeira fila, rodeada de alunos do estabelecimento, a princesa ouviu especialistas e, no final, participou em grupos de trabalho sobre o tema em epígrafe.

Leonor exibiu um visual próprio de uma adolescente, primaveril e despojado: calças de sarja rosa pastel, uma blusa branca com mangas balão e flores pregadas, e sapatilhas. Mais uma vez, deixou ver o piercing na orelha esquerda - notado há dias quando visitou um centro de refugiados com os pais -, além de um ear-cuff na orelha contrária, a par de brincos discretos mas compridos.

Este foi o último evento em que a primogénita de Felipe e Letizia surgiu antes de retomar ao País de Gales, onde estuda desde o ano passado. As aulas no Colégio UWC Atlantic recomeçam na próxima segunda-feira, após a pausa da Páscoa. Desta forma, a princesa Leonor não estará perto para cantar os parabéns à irmã, que faz 15 anos no dia 29 de abril.