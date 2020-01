Rainha compreende saída de Harry e Meghan e estabelece período de transição

LPC Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabel II aceitou estabelecer, esta segunda-feira, um período de transição para a saída de Harry e Meghan Markle de posições seniores na família real britânica.

A Rainha autorizou Harry e Meghan a dividir o tempo entre o Reino Unido e o Canadá, enquanto são ultimados os pormenores sobre o futuro do casal. Para tal, concedeu um "período de transição", apesar de ainda haver trabalho para ser feito, de forma a resolver um problema "complexo".

Isabel II convocou, para segunda-feira, uma reunião de emergência com o núcleo duro da família real britânica para abordar o futuro papel na monarquia dos duques de Sussex, Harry e Meghan. Segundo a rainha, o encontro foi "construtivo" e toda a família "apoia completamente o desejo de Harry e Meghan criarem uma nova vida enquanto família", revela a AFP.

"Apesar de preferirmos que ficassem a tempo inteiro enquanto membros da família real, respeitamos e percebemos o desejo de viver uma vida mais independente enquanto família, enquanto permanecem parte muito importante da minha família", disse a monarca.

Harry e a Meghan "tornaram claro que não querem depender de fundos públicos na suas vidas novas. Ficou acordado que vai haver um período de transição em que os Duques de Sussex vão viver no Canadá e Reino Unido".

Apesar de reconhecer que o assunto é complexo e que há trabalho a ser feito, Isabel II pediu que as decisões fossem todas tomadas "nos próximos dias".

De acordo com a imprensa britânica, este foi o o primeiro frente a frente do príncipe Harry, de 35 anos, com a sua avó depois de ter anunciado na quarta-feira a vontade de ter a sua "independência financeira" com a sua mulher Meghan, e de viver uma parte do ano na América do Norte.

Além de Harry, estavam convocados para a reunião na residência da rainha em Sandringham o príncipe William e o seu pai, o príncipe Carlos, herdeiro da coroa, enquanto Meghan participaria por telefone desde o Canadá, segundo informou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Harry e a mulher anunciaram a intenção de "recuar" dos deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido, para se tornarem "financeiramente independentes", tendo o Palácio de Buckingham dito que essas questões são "complicadas".

"Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, decidimos fazer uma transição este ano para começarmos a construir um novo papel progressivo nesta instituição. Queremos recuar enquanto membros seniores da família real [do Reino Unido] e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes", declararam os duques de Sussex, numa publicação feita através da conta do casal na rede social Instagram.

Entre os assuntos da reunião, esteve o montante da doação financeira que o príncipe Carlos atribuirá ao casal da sua reserva pessoal, que representa a maior parte do seu rendimento, bem como a questão dos títulos reais e o perímetro das transações comerciais que Harry e Meghan serão autorizados a fazer.

De acordo com o jornal "The Guardian", Harry e Meghan receberam cerca de 5 milhões de libras (5,87 milhões de euros) em 2018-2019.

A notícia da intenção dos duques de Sussex causou inquietação pública e indignação, difundida profusamente através dos meios de comunicação social britânicos, e até o museu Madame Tussauds em Londres, que exibe 250 estátuas de cera das grandes figuras do mundo, agiu rapidamente e separou Harry e Meghan do resto da família real.