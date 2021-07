Rogério Samora estável e a receber cuidados diferenciados no hospital

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A situação clínica de Rogério Samora mantém se estável, esta quarta-feira, depois de o ator ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória e ter sido internado no hospital Amadora-Sintra.

Não há alterações ao estado clínico do ator, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela da SIC "Amor, Amor".

"A situação é estável. Está a receber todos os cuidados médicos diferenciados de que necessita no HFF", diz fonte do hospital ao JN. O ator de 62 mantém-se internado na unidade de cuidados intensivos cardíacos.

Recorde-se que foi a SIC, perto do meio-dia de terça-feira, que enviou um comunicado às redações a dar conta do incidente. O canal de Daniel Oliveira informou que, a par da produtora de novelas SP Televisão e dos colegas de elenco, está a "acompanhar a situação e deseja as rápidas melhoras a Rogério Samora".