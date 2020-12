Ruy de Carvalho e Maria João Abreu são os atores preferidos

Sara Oliveira Hoje às 07:48 Facebook

Experiência na representação é reconhecida pelo público. Rita Pereira no topo da lista no Norte. Na AMPorto, João Catarré é o mais apreciado no universo masculino.

A idade não é um posto mas acaba por ser sinónimo de experiência em campos como a representação, no qual Ruy de Carvalho é uma referência reconhecida por todos. Em mais uma sondagem Aximage realizada para o JN, o artista de 93 anos reúne a preferência dos portugueses no universo dos atores, somando 13,4% das indicações. Nas mulheres, Maria João Abreu, de 56 anos, lidera a lista com 14,8%, numa altura em que ainda é apreciada no papel da euromilionária Céu na série da SIC "Golpe de sorte". Já Ruy de Carvalho está em cena com a peça "A ratoeira", no Teatro Armando Cortez, em Lisboa.

Diogo Infante foi o senhor que se seguiu (12,5%) na pesquisa realizada entre os dias 23 e 26 de novembro. Por coincidência na mesma altura em que o ator e encenador se estreava como protagonista na peça de Shakespeare "Ricardo III, no Teatro da Trindade, em Lisboa. De uma geração ligeiramente mais nova, João Catarré, de 40 anos, com 10,1%, agarrou o terceiro lugar da geral, mas foi o mais votado na Área Metropolitana do Porto (16,9%). Em quarto colocou-se Diogo Morgado (10%) - se bem que tenha ganhado na Área Metropolitana de Lisboa (20,2%) -, seguindo-se Ricardo Pereira (8,4%), o mais adorado no escalão etário 35-49 anos.

Voltando ao rol de atrizes, Rita Pereira arrecadou o segundo lugar com 13% de nomeações. No entanto, foi a preferida dos inquiridos quer a Norte (17%) quer na Área Metropolitana do Porto (27,7%). A completar o top 5 encontram-se Fernanda Serrano (10,3%), Mariana Monteiro (9,8%) e Kelly Bailey (8,3%) - a protagonista da novela da TVI "Bem me quer" é a mais apreciada no Sul e ilhas com 19,9% -, num reflexo do gosto eclético dos visados no trabalho de campo.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para o JN, com o objetivo de avaliar quais os atores e atrizes preferidos dos portugueses. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 26 de novembro de 2020 e foram recolhidas 647 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, idade, escolaridade e região. À amostra de 647 entrevistas corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.