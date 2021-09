Sara Matos e Pedro Teixeira já são pais de Manuel

Sara Oliveira Hoje às 14:27 Facebook

O primeiro filho do casal de atores Sara Matos e Pedro Teixeira nasceu esta quarta-feira e chama-se Manuel. Um dia depois de darem as boas-vindas ao menino, Sara Matos e Pedro Teixeira deram a novidades através das redes sociais, com direito a uma fotografia tirada após o parto.

"Amor que não tem palavras. O dia mais feliz da minha vida. Bem-vindo, Manuel", escreveu Sara Matos, acabada de se estrear na maternidade. Para Pedro Teixeira, este é o segundo filho, pois é pai também de Maria, de 11 anos, da anterior relação com Cláudia Vieira.

Mesmo repetente na experiência, o ator assumiu-se emocionado: "Eu e amanhã brava mulher, que admiro mais a cada que passa, temos um filho chamado Manuel. A minha Mariocas tem mais um mano. Isto é tudo tão emocionante que nos enche o coração a cada menino".

O casal esconde o nome do bebé até ao seu nascimento. O Tomé de "Festa é festa" queria Gastão, mas foi vetado pela família e: em cima da mesa, além de Manuel, havia Miguel ou Pedro como hipóteses.