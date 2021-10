Sara Matos: regresso duas semanas depois de ser mãe

Rui Pedro Pereira Ontem às 18:22 Facebook

Atriz saiu pela primeira vez à noite sem o filho recém-nascido, Manuel. A intérprete já recuperou a forma e conta o segredo.

Apenas duas semanas depois de ter dado à luz Manuel, o primeiro filho em comum com o ator Pedro Teixeira, Sara Matos voltou a sair à noite. O JN encontrou a atriz no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e a intérprete confessou estar de coração apertado por já estar há duas horas sem ver o bebé. "Está ótimo, está com o Pedro. Fiz questão de ter uma enfermeira hoje, porque é um recém-nascido e quis que o Pedro tivesse ajuda. É um bebé com 19 dias e mãe é mãe, por isso, confesso que o meu coração está do outro lado da rua", começa por afirmar Sara Matos.

"Sabia que um bebé requer muita atenção e, neste caso, estou a amamentar e ele necessita muito de mim, por mais que o pai e a irmã queiram ajudar. No primeiro mês e meio o Manuel precisa muito de comer e de colo. É um esforço maior para as mães."

Os desafios incluíram "o parto e a amamentação, mas está a correr bem. Preparei-me fisicamente, tive sempre bons hábitos, mas não sabia o que aí vinha. Os bebés são muito diferentes um dos outros, não há um padrão". Sara Matos dá um exemplo: "Eles não sabem a diferença entre dia e noite. O que ele fez há dois dias não é o que faz agora. Eu e o Pedro somos uma equipa, temos de puxar um pelo outro".

"Tem um estômago pequenino, tem de comer. Faço questão que ele ganhe peso. É uma fase e temos de aceitar", refere em seguida.

Quanto à excelente forma física, apenas duas semanas depois de ter sido mãe pela primeira vez, a atriz revela o truque: "O segredo é boa genética. E sempre tive bons hábitos: bebo muito água, pratico ioga e exercício físico. Tenho cuidados com a alimentação desde sempre".

"Passadas três horas" do parto, Sara Matos "já estava em pé". "A recuperação foi ótima mas nem tudo são rosas. Passados cinco dias já me sentia completamente eu."

Quem não cabe em si de alegria é Maria, a meia-irmã de Manuel, filha da antiga relação entre Pedro Teixeira e a atriz Cláudia Vieira. "A Maria está louca pelo irmão e ainda vai ficar mais quando ele for crescendo. Tem 19 dias, ainda não sorri, mas a partir do mês e meio já vai ser diferente", conclui Sara Matos.