Sarah Harding, das Girls Aloud, morreu aos 39 anos

A cantora Sarah Harding, da banda Girls Aloud, morreu este domingo, vítima de cancro da mama, aos 39 anos.

Uma publicação partilhada por Sarah Harding (@sarahnicoleharding)

"É com profundo desgosto que hoje partilho a notícia de que a minha bela filha Sarah morreu. Muitos de vós saberão da batalha de Sarah contra o cancro e que ela lutou tão fortemente desde o seu diagnóstico até ao último dia", escreveu a mãe da cantora no Instagram.

Composto por cinco mulheres - Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh -, Girls Aloud fez sucesso por uma década até que a banda se separou em 2013.

"Sound Of The Underground" foi o primeiro ´hit` do grupo, que chegou a estar no primeiro lugar das tabelas discográficas do Reino Unido no Natal de 2002. "I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007) e "The Promise" (2008) são outros temas do grupo a que Sarah Harding, que também teve papéis de intérprete em séries televisivas, emprestou a voz.

Em março deste ano, Sarah revelou, nas suas memórias, que muito provavelmente já não iria conseguir chegar ao Natal deste ano., depois de um diagnóstico de cancro.