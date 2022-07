Taís Araújo: "Hoje escala-se o Ricardo Pereira para as novelas sem pensar"

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz esteve em Portugal para assistir à cerimónia do Emmy Internacional e falou sobre a amizade com o ator, que anunciou que se vai casar novamente com a mulher, Francisca Pinto Ribeiro.

Taís Araújo passou alguns dias em Portugal, onde assistiu à cerimónia do Emmy Internacional, no Castelo de São Jorge, em Lisboa. A atriz brasileira conheceu Rita Pereira no evento e, depois de elogiada, retribuiu o carinho à "Maria" da novela da noite da TVI "Viver a Vida". A ligação a atores portugueses não se fica por aqui, já que Taís é uma das melhores amigas de Ricardo Pereira, um ator radicado há mais de duas décadas no Rio de Janeiro. Ao JN, a intérprete brasileira falou da amizade que os une, ainda sem saber que o artista iria anunciar novo casamento com Francisca Pinto Ribeiro, com quem está casado há 12 anos - Ricardo recebeu o pedido no alto do Cristo Redentor e deu imediatamente o "sim".

Além de amigos, os dois artistas estão a trabalhar juntos, pela primeira vez, numa novela, "Cara e Coragem", na qual Taís Araújo interpreta duas sósias.

"Sou muito amiga do Ricardo e da Francisca. Mas nunca tínhamos trabalhado juntos!", lembra a intérprete, na sala do hotel onde ficou instalada em Lisboa. "Sou tão íntima deles há tanto tempo, mesmo antes de termos filhos. Ainda há pouco tempo estive a ver com a Xica a imagem de nós grávidas, o meu filho tem a mesma idade que o dela", acrescenta: "É uma delícia trabalhar com o Ricardo, ele é muito engraçado. Eles estão a falar connosco e é como se fossem brasileiros, mas entre eles é só português, a mesma coisa com as crianças, eles vão mudando o sotaque e é muito interessante."