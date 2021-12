Taylor Swift vai a julgamento acusada de plágio

JN Hoje às 11:42 Facebook

Taylor Swift vai ser julgada por um tribunal de júri por acusações de plágio da letra da canção "Shake It Off", depois de um juiz ter recusado o pedido da cantora para que houvesse um julgamento sumário.

Será um tribunal de júri a decidir se a letra da música "Shake it Off" de Taylor Swift, que saltou para os tops em 2014, é uma cópia do tema "Playas Gon'Play" de 2001, do grupo 3LW (acrónimo para "3 Little Women").

Ambas as faixas apresentam variações das frases "os jogadores vão jogar" e "quem odeia vai odiar".

O juiz Michael W Fitzgerald tinha anteriormente recusado o caso por considerar que as letras eram demasiado banais para serem copiadas. E deu exemplos de outros 13 temas mais antigos com frases idênticas como Playa Hater de The Notorious B.I.G. e Dreams de Fleetwood Mac.

"As letras em questão são demasiado breves, pouco originais e pouco criativas para justificarem proteção ao abrigo da Lei dos Direitos de Autor", considerou o juiz.

No entanto, Sean Hall e Nathan Butleros, compositores do tema da banda 3LW, recorreram e um tribunal federal de recurso anulou a decisão, devolvendo o caso ao juiz Michael W Fitzgerald.

Taylor Swift pediu um julgamento sumário - uma decisão imediata de que não tinha infringido os direitos de autor - mas, na quinta-feira, o juiz recusou.

"Embora existam algumas diferenças notáveis entre as obras, existem também semelhanças significativas no uso das palavras e na sequência/estrutura", escreveu o juiz nesta decisão.

Acrescentou que "o tribunal não pode atualmente determinar que nenhum jurado razoável possa encontrar uma semelhança substancial de fraseologia lírica, disposição de palavras, ou estrutura poética entre as duas obras".

A data do julgamento ainda não foi anunciada.