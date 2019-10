Terceira temporada de “Sob Pressão” já tem data de estreia em Portugal

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:19 Facebook

Inédita em Portugal, a terceira temporada de “Sob Pressão” chega à Globo no dia 13 de outubro. Julio Andrade e Marjorie Estiano voltam a protagonizar a série. Com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Mini Kerti, Rebeca Diniz, Pedro Waddington e Julio Andrade, “Sob Pressão” é uma coprodução da Globo com a Conspiração Filmes. A terceira temporada, que é composta por 14 episódios, é escrita por Lucas Paraizo com Marcio Alemão, André Sirângelo, Claudia Jouvin, Flavio Araújo e Pedro Riguetti. A atriz Marjorie Estiano está nomeada para os Emmy Internacional 2019 na categoria de Melhor Atriz pelo seu […]