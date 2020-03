Atores Tom Hanks e Rita Wilson infetados com coronavírus

Rita Neves Costa Hoje às 01:36 Facebook

O ator Tom Hanks e a esposa e também atriz Rita Wilson estarão infetados com o Covid-19. A informação foi dada pelo próprio ator num comunicado.

Os dois casos foram confirmados na Austrália, onde o ator de 63 anos está a participar num novo filme. Em comunicado, Tom Hanks informa que ele e a esposa, a atriz Rita Wilson, sentiram-se cansados e com sintomas semelhantes a um gripe e por isso, decidiram fazer o teste de despistagem do Covid-19, cujo resultado foi positivo para ambos.

"Vamos ser testados, observados e isolados o tempo requerido pela saúde e segurança pública", escreveu ainda Tom Hanks. "Não há muito mais a fazer que viver um dia de cada vez, não é assim? Vamos mantendo o mundo informado", acrescentou.

No filme que iria começar a gravar na Austrália, Tom Hanks vai interpretar o manager de Elvies Presley, Tom Parker, durante a década de 50. A rodagem iria começar na próxima segunda-feira. A Warner Bros, distribuidora do filme, informou em comunicado que está a tomar as precauções necessários com o resto da equipa.