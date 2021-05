Tony Carreira: "Fui um super pai com a Sara"

Sara Oliveira Hoje às 00:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Em conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI, cantor assumiu "vazio total" cinco meses depois da morte da sua "princesa".

Foi um "outro homem", de barba por fazer e "olhos molhados", aquele que se sentou à conversa com Manuel Luís Goucha. Na primeira grande entrevista depois da morte da filha mais nova, Sara, transmitida ontem pela TVI, Tony Carreira emocionou-se, reconhecendo que está "a tentar encontrar um sentido" para a vida, até por ter mais dois filhos, David e Mickael.

Diz que ele próprio já não conta e que morreu "por dentro" com a partida da sua menina. "Revoltei-me contra o mundo inteiro e, neste momento, ando à procura de uma fé. Eu que não acreditava na vida depois da morte, hoje agarro-me a essa esperança", afirmou, querendo acreditar que a jovem "está num sítio especial". "A revolta acho que já foi", pois sabe que a filha morreu aos 21 anos e que nunca mais será igual. Aos 57 anos, Tony quer agora agarrar-se à Associação Sara Carreira, que vai ajudar 21 crianças/jovens a concretizarem os seus sonhos.

Pouco mais de cinco meses após a perda, o cantor recordou que "a Sara era a luz, era a alegria". "Era a minha princesa, era a mulher da minha vida. Nunca vi a Sara falar mal de ninguém... Foi muito o equilíbrio na minha separação", acrescentou, assumindo que foi "um super pai com a Sara. "Eu anulava-me por ela", declarou Tony, depois de reconhecer que "é um vazio total" a sua ausência. Afinal, "foi a pessoa com quem mais fiz coisas", sublinhou, recordando momentos que viveram juntos ou as vezes que iam comer "arroz de lavagante", o prato preferido dos dois. Agora apetece-lhe "cantar para ela", até porque "a música cura". Para ter a cabeça ocupado, já pediu ao agente para lhe marcar espetáculos no mundo inteiro.

Tony Carreira aproveitou para esclarecer que "nunca" ligou a ninguém para que a filha entrasse numa novela e que nem sabia que ela estava perto de concretizar esse desejo. E adiantou que ela deixou canções que vão ser lançadas agora, assim como a família vai realizar outros projetos que Sara tinha em mãos antes do fatídico acidente. A ida da Sara uniu o artista e a ex-mulher, Fernanda Antunes, apesar de, como frisou, nunca terem deixado de ser uma família, mesmo com o divórcio. "É muito importante estarmos juntos, não há dia que não almocemos ou jantemos", disse, esclarecendo ainda que o seu coração está ocupado.