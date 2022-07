Uribe surpreende Maluma após concerto no Marés Vivas

No segundo dia do Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, a multidão vibrou com o colombiano Maluma. Na plateia, esteve o jogador do F.C.Porto Matheus Uribe que, no final, ofereceu uma camisola do clube azul e branco ao artista compatriota.

"Uma noite com Papi Juancho - o nome do quinto álbum e da digressão-. Obrigado por sempre colocares a Colômbia no topo do mapa", partilhou Matheus Uribe.

O craque do F. C Porto assistiu ao espetáculo de Maluma com a mulher, Cindy García. O casal subiu ao altar recentemente e aproveitou ainda para namorar no festival, mesmo ao lado de casa.

No final do show, este sábado à noite, o craque colombiano do F. C.Porto fez questão de se reencontrar com o artista, oferecendo-lhe uma camisola do clube azul e branco.

Entre aqueles que tiveram oportunidade de estar com o intérprete de "Hawái", esteve ainda a mulher do guarda-redes Marchesin, Sol Ochandio.

Perante as trinta mil pessoas que se juntaram no Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, Maluma descreveu os portugueses como "o melhor público do mundo".