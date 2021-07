Valter Hugo Mãe: "Chegarei aos 50 anos furioso com a pressa do tempo"

Catarina Ferreira Hoje às 07:35 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" do escritor Valter Hugo Mãe.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

Escolher os livros que conto poder ler em sossego, sem adiamentos, absolutamente lambão.

2. É este ano que vou ler...

3. Se me ligarem com trabalho...

Faço de conta que estou sem rede, não recebi o email, não tenho internet, o carro avariou, não vi as notícias, não sei de nada.

4. Jamais passaria férias com...

Com algum compromisso. Férias definem-se por ficar à solta.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

Manter-me em segurança e manter os outros em segurança também.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia eu...

Vou certamente mudar de canal, porque não suporto apanhar sol e não faço praia há muitos anos. Só poderei estar a ver televisão.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

O de sempre, de Bach a Pergolesi, de Vivaldi a Handel, Brahms e Mahler. Para a noite, Elza Soares e o novo do Rodrigo Amarante a sair. Mais a Ana Moura.

8. O que me irrita mais nas férias é...

O adiamento dos grandes eventos nas galerias, nos museus, na Casa da Música, nas editoras. Fica tudo em modo menos calórico.

9. Os amores de verão são...

Bem-vindos.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

Este. Chegarei aos 50 anos de idade furioso com a pressa do tempo. Preciso de começar a festa já, só para me compensar.