Velório de Mariama Barbosa marcado para sábado em Campo de Ourique

Apresentadora e relações públicas, de 47 anos, morreu esta sexta-feira, após quase meio ano de luta contra um cancro no estômago. Velório está marcado para este sábado, das 19 às 23.30 horas, na Capela da Igreja Santo Contestável, em Campo de Ourique, Lisboa, onde se realizará, no dia seguinte, às três da tarde, missa de corpo presente, seguindo a cremação, numa cerimónia restrita à família.

Esta sexta-feira, a notícia da morte da relações públicas e apresentadora da SIC apanhou de surpresa amigos e todos aqueles que, ao longo dos anos, se foram cruzando com ela nos mais variados eventos, principalmente de moda e também acompanharam a sua história nos últimos meses.

Durante o fim de semana decorrerão as cerimónias fúnebres em Lisboa. O velório, no sábado ao final da tarde e noite, das 19 às 23.30 horas, decorrerá na Capela da Igreja Santo Contestável, em Campo de Ourique. No domingo, a missa de corpo presente está marcada para as três da tarde.

Seguir-se-á à cerimónia de cremação, reservada à família, como anunciou a agência de comunicação de marcas de moda onde Mariama trabalhava. "Hoje a família Showpress ficou mais pequena", lamentaram os responsáveis, perante a partida daquela que era conhecida como "mulher furacão".