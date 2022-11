Velório do DJ Eddie Ferrer marcado para quarta-feira em Cascais

Já há data para as cerimónias fúnebres do único filho de Zulmira Ferreira. O velório de Eduardo Daniel, o famoso DJ Eddie Ferrer, realizar-se-à na quarta-feira, a partir das 18 horas, no Crematório de Alcabideche, em Cascais, onde no dia seguinte decorrerá à cerimónia religiosa.

Dois dias depois da morte do DJ Eddie Ferrer, na Turquia, na sequência de um aneurisma, sabe-se que o funeral acontecerá em Cascais, onde cresceu. O DJ tinha 42 anos e era o único filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira, a quem tratava como pai.

O corpo chegará ao Crematório de Alcabideche perto das 18 horas, seguindo-se o velório. Na quinta-feira, às 13.15 horas, decorrerá a cerimónia fúnebre religiosa, antes do último adeus a Eduardo Daniel, o nome verdadeiro do artista.



Na madrugada de sábado, Eddie não resistiu a um ataque cardíaco quando recuperava da operação ao aneurisma, no hospital de Istambul onde tinha sido internado no dia 13, após se sentir mal durante a escala a meio da viagem para o Catar, onde tinha à espera mais uma temporada de atuações num conhecido hotel.



Zulmira Ferreira rumou à Turquia mal soube do ocorrido, já o filho estava em coma, sendo submetido à cirurgia na sexta-feira. A intervenção correu dentro do previsto, mas o quadro clínico complicou-se no pós-operatório, sendo declarado o óbito horas depois.



A notícia apanhou de surpresa a maioria, chocando amigos e conhecidos que com o DJ privaram ao longo da sua carreira ou são próximos da mãe, que dele falava sempre com um inegável orgulho. O trabalho levava-o cada vez mais para o estrangeiro e a comentadora televisiva aplaudia o sucesso de uma carreira iniciada aos 17 anos, sempre com o apoio do "pai", o professor Jesualdo, a quem via como "o melhor conselheiro".