César Castro Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O youtuber João Barbosa, mais conhecido como Numeiro, anunciou no domingo que decidiu terminar o negócio das apostas desportivas, através do qual, alegadamente, vendia prognósticos de futebol a troco de centenas de euros.

"Este período serviu para eu perceber que este não é o caminho certo para fazer as coisas. Por isso mesmo, o negócio das apostas fica por aqui", disse na noite de domingo.

Num vídeo publicado no YouTube sem direito a comentários, Numeiro rejeitou estar envolvido em alegados esquemas fraudulentos e considerou "sem fundamento" as acusações de burla de que foi alvo nas últimas semanas.

"Quero deixar bem claro que nunca tive nada a ver com esquemas em pirâmide. Nunca tive nada a ver com Forex. Nunca tive nenhum negócio na área das criptomoedas e estamos todos a ser postos no mesmo saco e isso é injusto", esclareceu.

Numeiro, de 23 anos, negou ainda que tenha aliciado menores para obter ganhos financeiros. "Sempre nos certificamos que nunca deixamos um menor de idade entrar para o negócio", adiantou.

João Barbosa desmentiu também a alegada má relação com o youtuber Windoh. "Isso é uma estupidez. Somos amigos. Ele sabe que tem o meu apoio todos os dias", disse.

PUB

A polémica estourou assim que o curso de criptomoedas de Windoh foi exposto pelo hacker RedLive13 na Internet depois de ter sido pirateado.

Na sequência, uma petição assinada por mais de 14 mil subscritores e que solicitava à Polícia Judiciária que investigasse os "esquemas ou pseudo-negócios" praticados por influenciadores digitais ganhou força. O nome de Numeiro é um dos visados pelo abaixo-assinado.

O Ministério Público confirmou na quinta-feira a abertura de um inquérito na sequência de uma queixa relativa a esquemas praticados por influenciadores digitais. Questionada pelo JN, a PGR não especificou, no entanto, se a participação em causa foi contra o youtuber Windoh ou Numeiro.