Zulmira Ferreira chora a morte do único filho, o DJ Eddie Ferrer

DJ Eddie Ferrer, de 43 anos, não resistiu a um aneurisma. A recuperar da cirurgia a que foi submetido num hospital de Istambul, na Turquia, filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira, morreu na madrugada deste sábado.

"É com enorme pesar que informamos que o DJ Eddie Ferrer nos deixou esta madrugada". A mensagem chegou por Whatsapp ao telemóvel de amigos, este sábado de manhã, dando conta do falecimento do filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira, horas depois de se saber que tinha sido submetido a uma complicada cirurgia, após sofrer um aneurisma.

Eduardo (o seu verdadeiro nome) recuperava num hospital de Istambul da operação. Partiu durante a madrugada, aos 42 anos, quando se preparava para mais uma atuação internacional. O DJ viajava para o Catar onde iria tocar a pretexto do Mundial, quando se sentiu mal durante a escala na Turquia.

Internado de urgência no Hospital Safak Hastanesi, não tardou a ser intervencionado. As primeiras notícias davam conta que tudo teria corrido bem, mas tudo se precipitou nas últimas horas, ditando o desfecho mais indesejado.

Zulmira "voou" para a Turquia mal soube do ocorrido e esteve perto do único filho até ao fim. Numa altura em que se dividia entre Portugal e o Egito, onde o marido, Jesualdo Ferreira, treina o Zamalek, a comentadora do "Passadeira vermelha" (SIC) sofre o duro golpe de chorar a morte de Eduardo, de quem era muito cúmplice.

No mensagem partilhada, a família agradece as mensagens recebidas e pede "que seja respeitado este momento de dor profunda".