Hoje às 14:54, atualizado às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Horas antes da morte do cantor Chris Cornell, o ícone do grunge subiu ao palco, naquele que viria a ser o seu último concerto.

O vocalista dos Soundgarden e dos Audioslave esteve, esta quarta-feira, a atuar no Fox Theatre, em Detroit, no estado norte-americano do Michigan.

Esta quinta-feira, o agente do músico, Brian Bumbery, avançou a notícia da "súbita e inesperada" morte do cantor, aos 52 anos. As causas da morte ainda não são conhecidas, mas a família garante que vai trabalhar com os médicos legistas no sentido de as determinar rapidamente.

Cornell, dono de uma voz que marcou várias gerações que atravessaram a era do grunge (movimento musical nascido na década de 1980 em Seattle, EUA), passou por Portugal em várias ocasiões, com destaque para a atuação em 1992 na abertura para Guns N'Roses no Estádio de Alvalade, em Lisboa, quando a banda de Cornell tinha acabado de lançar "Badmotorfinger" e ainda estava a um par de anos de "Superunknown".