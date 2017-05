"Amar pelos dois" em versão Disney

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:56, atualizado às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

É mais uma ilustração do tema "Amar pelos dois", o tema que Salvador Sobral levará sabado à noite à final da Eurovisão, e que conta com mais de 72 mil visualizações na Internet.

O tema "Amar pelos dois", que representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção, está a dar que falar pelo mundo fora. A música já foi alvo de paródias e em Cádis, Espanha, foi reproduzida por crianças de uma escola local, assim como na Ucrânia.

Desta vez, o utilizador do Vimeo que ilustrou o tema com um vídeo animado do produtor de cinema norte-americano Ryan Woodward, usou agora uma filmagem de um antigo animador da Disney para acompanhar o tema de Salvador Sobral.

O vídeo, criado e dirigido por Glen Keane, chama-se "Duet" e foi feito no âmbito do projeto Google's I/O ATAP.

Salvador Sobral classificou-se para a final da Eurovisão na passada terça-feira. A prestação do português foi a mais vista na página do Facebook da organização do certame. A final realiza-se este sábado na Ucrânia e Salvador Sobral é apontado como um dos favoritos.