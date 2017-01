Alto Alentejo recebe elite mundial da Orientação

Hoje às 15:22 Facebook

O Portugal O' Meeting 2017 está em contagem decrescente. A 22.ª edição deste evento "repete" a receita de 2011 e junta nos municípios de Alter do Chão, Crato e Portalegre atletas de 28 países.

À semelhança do que sucedeu em 2003 e em 2011, o Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos, uma coletividade de Matosinhos, assegura a organização do evento, entre 25 e 28 de fevereiro. O programa desta edição do POM tem para oferecer aos participantes duas etapas de Distância Média, nos dias 25 e 27, duas etapas de Distância Longa, nos dias 26 e 28, um Sprint noturno, igualmente no dia 25, e ainda uma etapa de Orientação de Precisão, na tarde do dia 26.

As quatro etapas de floresta são pontuáveis para a Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre 2017 e o somatório de pontos alcançados em cada uma delas permitirá conhecer os vencedores dos 35 escalões de competição, quatro escalões de formação e quatro escalões abertos que integram o evento.

A etapa do dia 27 de Fevereiro - designada por "Norte Alentejano O' Meeeting" -, assume importância por ser pontuável para o ranking da Federação Internacional de Orientação.

Sendo ainda cedo para indicar os nomes de todos os atletas que marcarão presença no evento, não será difícil prognosticar que a grande maioria dos melhores mundiais rumará ao Alto Alentejo para a edição deste ano.