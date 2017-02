ANTÓNIO SOARES E NELSON MORAIS Hoje às 00:30 Facebook

Schengen e acordo bilateral chegavam às polícias para evitar libertação de foragido intercetado em Madrid.

Os mandados de detenção europeus com vista à captura dos três reclusos evadidos do Estabelecimento Prisional de Caxias chegaram a Espanha na segunda-feira à noite, mas isso não impedia as autoridades deste país de, em momento anterior, deterem qualquer um daqueles foragidos e reterem-nos até à formalização e chegada dos mandados.

