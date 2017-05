Administração da Caixa não recebe os autarcas de Almeida

Madalena Ferreira Hoje às 19:26, atualizado às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A administração da Caixa Geral de Depósitos recusou-se a receber os autarcas de Almeida, esta terça-feira, devido aos protestos da população, que continua barricada naquela dependência bancária em protesto contra o encerramento programado do balcão.

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Almeida deslocaram-se esta terça-feira a Lisboa para uma reunião com a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas o encontro não aconteceu e a população mantém o protesto.

A administração da CGD exigiu o fim do protesto no interior do balcão da Caixa de Almeida, que ainda se decorre, para que a reunião em Lisboa, que estava agendada desde a semana passada, se realizasse.

Os manifestantes não concederam o pedido e a reunião acabou por não acontecer.

Recorde-se que os populares começaram a entrar na dependência um pouco antes das 15 horas e ainda estão no seu interior. Prometem aguardar a chegada do presidente e o vice-presidente da Câmara, no regresso da deslocação a Lisboa.