Edição especial do JN angaria verbas para os bombeiros

Na próxima quinta-feira, metade da receita de publicidade do "Jornal de Notícias" reverte para a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). A edição especial, que terá um total de dez páginas dedicadas à floresta, à prevenção e aos meios de combate a incêndios, marca o arranque de um conjunto de iniciativas com que, ao longo dos próximos meses, o JN pretende associar-se a uma causa de interesse público.

A edição especial, com um número superior ao habitual de páginas e de anunciantes, resulta de um protocolo com a LBP que prevê vários momentos de colaboração até final do verão. O objetivo é contribuir para uma maior informação sobre o tema e mobilizar um conjunto de parceiros em torno de uma causa solidária.

Passatempo em vídeo

Até 8 de junho, as corporações de bombeiros de todo o país podem candidatar-se a receber vales de dois mil euros em gasóleo. "O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto" é o nome da iniciativa, em que podem participar corporações, de forma coletiva, ou cidadãos que pretendam apoiar e homenagear as associações de bombeiros da sua área de residência. Os pormenores e o regulamento do passatempo podem ser consultados aqui.

Apoio no terreno

Nos meses de julho e agosto, o JN vai estar na linha de fogo, não apenas com a habitual cobertura editorial dos incêndios, mas também com equipas de apoio logístico aos bombeiros. Quatro jipes farão a distribuição de água e de outros bens alimentares, numa ação com apoio da Mitsubishi e da Unicer.

Corporação distinguida

Em setembro, o JN irá selecionar as associações de bombeiros que venham a distinguir-se no combate aos incêndios e no apoio às populações, durante o verão, num processo que culminará na escolha da corporação do ano. Nesta fase serão também entregues os valores apurados para a Liga dos Bombeiros Portugueses e os vales às corporações vencedoras do passatempo de vídeo.