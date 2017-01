Cada vez mais pais partilham licença com as mães

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:30 Facebook

Os homens que partilham a licença de parentalidade com as mulheres ficam, em média, 27 dias sozinhos a cuidar do bebé.

A assistência nos primeiros meses de vida do filho continua a ser uma tarefa predominantemente feminina, mas há cada vez mais homens a reparti-la. Em 2016, entre janeiro e novembro, a partilha nos cuidados ao recém-nascido foi a opção de quase 22 mil homens num ano em que nasceram mais de 87 mil bebés. No mesmo período de 2015, esse direito foi exercido por 19510 homens.

