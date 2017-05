Milhares de lenços brancos no adeus ao Papa Francisco

Hoje às 13:42, atualizado às 13:47 Facebook

Foi uma manhã de emoções fortes no Santuário de Fátima, com o Papa Francisco a canonizar dois novos santos portugueses perante uma plateia de 500 mil pessoas.

Um mar de lenços brancos marcou este sábado o encerramento das celebrações religiosas de maio ao Santuário de Fátima, quando passam cem anos dos acontecimentos na Cova da Iria e que tiveram como peregrino especial o Ppapa Francisco.

Antes, o Papa canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto com estas palavras: "Em honra da Santíssima Trindade, para exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e Nossa, depois de termos longamente refletido, implorado várias vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos Irmãos nossos no Episcopado, declaramos e definimos como Santos os Beatos Francisco Marto e Jacinta Marto e inscrevemo-los no Catálogo dos Santos, estabelecendo que, em toda a Igreja, sejam devotamente honrados entre os Santos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".

Com os pastorinhos Jacinta e Francisco já canonizados, o Papa começou a homilia dizendo que Nossa Senhora não apareceu em Fátima para que os fiéis a vissem, mas sim para os lembrar de que o inferno existe, mas também há a luz de Deus. "A Virgem Maria não veio aqui para que a víssemos; para isso temos a eternidade inteira, naturalmente se formos para o céu", começou por dizer. Para o Sumo Pontífice, o objetivo das aparições de Nossa Senhora foi, através de avisos sobre o "risco do Inferno onde leva a vida sem Deus", lembrar a "luz de Deus que nos habita e cobre".

Momento também marcante foi o abraço entre o Papa e Lucas. A criança brasileira que a Igreja diz ter sido curada pela intercessão dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, canonizados esta manhã na Cova da Iria, esteve entre os milhares de fiéis que assistiram à missa celebrada pelo Papa.

Despedida emotiva

No recinto de oração, à passagem do andor com a Virgem de Fátima, os peregrinos acenavam com lenços brancos, ao mesmo tempo que o colorido de bandeiras de vários países sobressaía, um dos momentos marcantes das cerimónias, onde o Papa também se associou, acenando.

Durante o percurso da imagem até à Capelinha das Aparições, também se ouviram palmas, que foram mais fortes quando foi anunciada a passagem de Francisco pelo recinto.

"É uma emoção muito grande, todas as vezes choro, mas desta vez é especial", disse Maria Rita, de 53 anos, do Porto, lamentando que "o mundo precise de muitas lágrimas para se endireitar". Maria Rita, que esteve no santuário 28 horas, insistia que esta peregrinação "era mais especial". "Porque temos dois santos", sintetizou.

Mary Thempsy, de 62 anos, da Irlanda, confessou sentir-se em Fátima "como se estivesse no céu". "Venho cá muitas vezes. Eu gosto disto", acrescentou,

Perpétua Barradas viaja sempre de Coimbra para as celebrações de maio e outubro em Fátima, mas desta vez teve que acenar com o lenço branco junto ao túnel da entrada lateral sul.

"Assisti à cerimónia lá dentro, mas sofro do coração e resolvi sair antes da confusão. O significado é o mesmo", disse à Lusa, acenando com o lenço junto à coluna, no fim de uma cerimónia que é "sempre muito bonita".

Com um traje africano amarelo - com uma imagem de nossa senhora de Fátima e dos três pastorinhos ao centro com a inscrição "Notre Dame de Fátima, priez pour nous" ("Nossa Senhora de Fátima rezai por nós"), a costa-marfinense Marguerite Sampah, 74 anos, saiu também um pouco antes da celebração terminar.

"Fui operada aos dois joelhos, a última há nove meses, mas não podia perder a cerimónia", disse à Lusa, contando como, filha de pais "muito marianos", é devota de nossa senhora de Fátima, a ponto de, desde 1996, vir duas vezes por ano à Cova da Iria.

Nesse ano, em que peregrinou pela primeira vez sozinha, comprou uma casa em Fátima, na qual, durante esta semana, acolheu 14 pessoas, que, com ela, quiseram vir agradecer "as muitas graças da virgem".

Marguerite, empresária em Abidjan, disse à Lusa que "ama muito" Portugal, um país que lhe "deu muito", e que procura fazer o que "aprendeu" com nossa senhora de Fátima, ou seja, "dar um pouco de alegria aos outros" e "partilhar as muitas graças" que tem recebido ao longo da vida.