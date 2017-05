Sara Oliveira Ontem às 23:44 Facebook

A razão ainda é desconhecida, mas certo é que a rainha da Pop está em Portugal.

Sem revelar locais, Madonna tem partilhado, no Instagram, fotografias da estada em Lisboa, sempre com as filhas gémeas adotadas no plano, sendo que já as levou ao Oceanário.

Stella e Esther, de quatro anos, são naturais do Malawi e foram adotadas em fevereiro.