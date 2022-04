A mágoa do despedimento do Teatro D. Maria II

JN Hoje às 08:45 Facebook

Twitter

Partilhar

"Dediquei toda a minha vida ao teatro e sinto uma imensa mágoa por ter sido despejada do D. Maria II", disse a atriz Eunice Muñoz, após o despedimento de uma "casa" onde estava há 23 anos.

Em 2001, o então ministro da Cultura, José Sasportes, assinou o processo de despedimento dos atores do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), entre os quais se incluía Eunice Muñoz (a par de Ruy de Carvalho e Fernanda Borsatti). O processo foi difícil e deixou mágoa. "Custa muito aceitar isso. Este foi o lugar onde trabalhámos durante 23 anos, em que demos o nosso melhor", desabafou nas muitas entrevistas que entretanto foi dando.

É triste sobretudo porque temos reformas pequenas quando comparadas com a de outros que nada fizeram em prol do país

"Dediquei toda a minha vida ao teatro e sinto uma imensa mágoa por ter sido despejada do D. Maria II e não ter sido respeitada pelo Estado português como merecia. A homenagem mitiga a dor sincera que sinto. Penso que ainda será feita justiça. Somos todos atores à beira dos 80 anos e não estaremos por cá tanto tempo assim que não nos completem a reforma da segurança social para perfazer o ordenado que auferíamos no D. Maria. É triste sobretudo porque temos reformas pequenas quando comparadas com a de outros que nada fizeram em prol do país. Devemos, tanto eu como o Ruy de Carvalho, à televisão não termos sentido esse choque a nível material. Foram as novelas que melhoraram a nossa situação financeira", afirmou.

Eunice Muñoz só voltaria a pisar o palco do TNDMII quase dez anos depois (em novembro de 2009), pela mão de Diogo Infante, para interpretar "O Ano do Pensamento Mágico", de Joan Didion.

"Rede Eunice"

"Rede Eunice" é o projeto criado em 2016 pelos responsáveis do TNDMII em homenagem a Eunice Muñoz, "sinónimo de talento, de teatro e de comunhão com o público de várias gerações", que visa criar um sistema de circulação entre este teatro e um conjunto de teatros municipais, que será progressivamente alargado.

PUB

Projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo D. Maria II, visa alcançar locais onde a oferta teatral é ocasional ou irregular.

O espetáculo de arranque da iniciativa, "Ifigénia", foi estreado a 12 de novembro de 2016, no Teatro Municipal de Vila Real, com a presença da própria Eunice. A peça é a primeira de três tragédias gregas reescritas por Tiago Rodrigues, (diretor artístico do TNDMII) a partir da leitura de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo. Nesta primeira fase a "Rede Eunice" estende-se ainda a Sardoal e ao Funchal.