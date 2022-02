Afonso Reis Cabral é o novo presidente da Fundação Eça de Queiroz

Hoje às 15:39 Facebook

O escritor Afonso Reis Cabral foi designado esta sexta-feira presidente da Fundação Eça de Queiroz, sediada em Tormes, Baião. Trineto de Eça, o vencedor dos prémios Leya e Saramago inicia funções já em março.

Já ligado à Fundação Eça de Queiroz como administrador desde 2020, Afonso Reis Cabral assume agora a presidência de uma instituição que tem como desígnio principal ser "o garante de um espólio literário e museológico ímpar que perpetua a memória material e imaterial de Eça de Queiroz".

O conselho de administração, composto por Ivone Abreu, José António Barros, José Luís Carneiro, Paula Carvalhal e Paulo Pereira, nomeou o autor de "Pão de Açúcar" por considerar que este "reúne as condições de competência e experiência necessárias ao cargo, e por assegurar a manutenção de um membro da família à frente dos destinos da Fundação".

Cronista no "Jornal de Notícias", o escritor, de 31 anos, começa a desempenhar funções em março, sucedendo a Afonso Eça de Queiroz Cabral. Todos os cargos da administração são exercidos em regime 'pro bono'.

Fonte de inspiração para o romance "A Cidade e as Serras", a Casa de Tormes, hoje sede da Fundação Eça de Queiroz, divide a sua atividade entre a componente museológica e a dinamização cultural e educativa, em paralelo com as dimensões agrícola e turística, constituindo-se como uma entidade dinamizadora da freguesia de Santa Cruz do Douro e do concelho de Baião.