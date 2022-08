Após uma década, Colplay voltam a Portugal

Inês Inteiro Hoje às 12:53 Facebook

O último concerto em Portugal foi em 2012, agora, a banda britânica vai voltar a pisar os palcos de Portugal, com dois concertos na cidade de Coimbra.

Os primeiros rumores de que a banda de rock alternativo, Coldplay, viria a Portugal, surgiram apenas há uns dias, depois de a banda ter publicado um videoclipe que continha imagens de várias cidades europeias, nomeadamente, Coimbra.

A música, "HumanKind", foi lançada no dia 17 de agosto, e conta já com mais de 850 mil visualizações.

No videoclipe as cidades que aparecem são aquelas que supostamente irão receber a banda em 2023.

Para além de Coimbra, também apareceram cidades como, Milão (Itália), Manchester (Reino Unido), Barcelona (Espanha), Amesterdão (Holanda), entre outras.

A banda vai atuar a 17 e 19 de maio, no Estádio da Cidade, com a organização da Everything is New, promotora de eventos culturais, sediada em Lisboa e pela Câmara Municipal de Coimbra, avança a SIC.

Até agora não houve nenhuma confirmação. Tanto a Câmara Municipal de Coimbra como a promotora recusaram dar detalhes. A banda também não fez nenhum anúncio.

O último concerto da banda britânica em Portugal aconteceu há 10 nos, em 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.