Candidato aos Oscars integra cartaz do Festival Caminhos do Cinema Português

O filme "Alma Viva", que a Academia Portuguesa de Cinema indicou aos Oscars, faz parte do cartaz do Festival Caminhos do Cinema Português, que se realiza em Coimbra entre 5 e 19 de novembro.

Realizado pela luso-francesa Cristèle Alves Meira, "Alma Viva" passa-se em Trás-os-Montes (onde a realizadora tem raízes) e envolve temas como a emigração e as diferenças sociais. Ana Padrão, Pedro Lacerda, a francesa Jacqueline Corado e a belga Catherine Salée integram o elenco do filme que estará em exibição no Teatro Académico de Gil Vicente a 17 de novembro.

Além de "Alma Viva", outros filmes integram o cartaz do Festival, como "Fogo Fátuo", de João Pedro Rodrigues, "Mato Seco em Chamas" (Joana Pimenta e Aderley Queirós), recentemente premiados no Festival de Cinema do Rio de Janeiro.

"Cesária Évora", documentário em que é mostrado o impacto da doença bipolar na cantora cabo-verdiana que lhe dá o nome, será exibido no Festival na Seleção Outros Olhares.

O Festival Caminhos do Cinema Português abre a 5 de novembro, com a estreia mundial de "Histórias Selvagens", de António Campos, (1978) no ano do centenário do seu nascimento. "Histórias Selvagens", exibido em cópia restaurada pela Cinemateca Portuguesa, conta no elenco com atores como Márcia Breia, Cremilda Gil e João Lagarto, tendo sido filmada na região de Montemor-O-Velho.

No total, serão exibidos 162 filmes, selecionados entre cerca de 700 candidatos.